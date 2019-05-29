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​جامعة الأزهر تهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

04:43 م الأربعاء 29 مايو 2019
​جامعة الأزهر تهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

جامعة الأزهر

كتب – محمود مصطفى:

قدم مجلس جامعة الأزهر، التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك أعاده الله علي الإنسانية بالخير.

وأكد المجلس في بيان له الأربعاء، أنه يجب اغتنام هذه الأيام الكريمة في تعزيز صلة الأرحام وتحقيق الأمن والسلام في شتى بقاع الأرض

وقدم المجلس الشكر للعمداء والأساتذة والهيئة المعاونة والموظفين لالتزامهم بقواعد الامتحانات، وأهابت بالكل توفير وتهيئة المناخ الملائم للامتحانات في الأيام المتبقية.

?جامعة الأزهر عيد الفطر الأمة الإسلامية

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