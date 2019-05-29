مستقبل وطن: عشماوي الصندوق الأسود للإرهاب

كتب - أسامة عبدالكريم:

قال المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى السلطات المصرية من الجيش الوطني الليبي لحظة مهمة في مواجهات الجماعات الإرهابية لإنه يعتبر الصندوق الأسود للجماعات الإرهابية في مصر ، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أوفى بوعده بمحاسبة كل المتورطين في دماء المصريين، ومشيدا بدور المخابرات العامة بقيادة اللواء عباس كامل في استلام عشماوي ورفقاه من الإرهابيين.

وأكد "هلال"، في بيان، الأربعاء، أن مصر من أوائل الدول التي واجهت الإرهاب في وقت كان العالم يعتبرها ظاهرة خاصة بالشرق الأوسط حتى اكتوى بناره، مضيفا أن عنصر عاشت الإرهاب الأسود وتأثيره على التنمية و كافة الجوانب إلى أن استطاعت تحقيق الاستقرار السياسى والمجتمعى وقد كان، وتعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي لتحقيق تنمية مستدامة.

ووجه "أمين تنظيم مستقبل وطن" التحية والتقدير للقوات المسلحة والشرطة لجهودهم فى مواجهة الإرهاب، مؤكدا أنهم صمام أمان الدولة المصرية والعين الساهرة التي تضحي من أجل وطنها وبلدها.

وتسلمت السلطات المصرية، الإرهابي هشام عشماوي، من الجيش الوطني الليبي، بعد زيارة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى دولة ليبيا، والتقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.