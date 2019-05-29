وزير الخارجية يغادر إلى جدة للمشاركة في الاجتماع التحضيري لقمة "مكة"

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، وزير الخارجية، متوجها إلى جدة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي، "قمة مكة" يدا بيد نحو المستقبل".

أوضحت وزارة الخارجية، أن الاجتماع التحضيري تمهيد لعقد الدورة 14 لمؤتمر القمة الإسلامي التي تستضيفها مكة المكرمة، في الحادي والثلاثين من مايو الجاري، من المتوقع أن يناقش الاجتماع الوزاري العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الدول الإسلامية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وقضايا الإرهاب، و"الإسلاموفوبيا"، فضلا عن قضايا التعاون الإسلامي المشترك.