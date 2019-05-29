معلقًا على مباريات المنتخب.. انضمام مدحت شلبي لـ"تايم سبورت" ​رسميًا

كتب- مصطفى علي:

انضم الإعلامي مدحت شلبي مساء أمس، رسميًا لقائمة إعلاميي قناة تايم سبورت، التي تبث مباريات كأس الأمم الأفريقية على التردد الأرضي.

وأوضحت مصادر بالقناة لمصراوي، الأربعاء، أن شلبي سيشارك في تقديم الاستوديو التحليلي الخاص بالبطولة، كما يعلق على جميع مباريات منتخب مصر في البطولة، والتي تبدأ بمباراة مصر مع زيمبابوي في الافتتاح، ثم الكونغو الديمقراطية، وتختتم دور المجموعات بمباراة أوغندا.

وأشارت المصادر، إلى أن شلبي لن يظهر في الوقت الحالي بالقناة، ويكون ظهوره مرتبطًا ببداية البطولة، ويبدأ العمل مع انطلاقة البطولة في 21 يونيو المقبل.

كانت نقابة الإعلاميين، أوقفت شلبي عن التعليق لنهاية الموسم من قبل بسبب مخالفته لميثاق الشرف ومدونة السلوك المهني أثناء تعليقه على مباراة بيراميدز والزمالك بالدوري المصري.

وأوضحت المصادر، أنه عقب عيد الفطر، ستكشف إدارة القناة عن نوعيات مختلفة من الضيوف والمحللين من كبار النجوم في أفريقيا والعالم الذين سيظهرون على شاشة القناة مما يثري التحليل الكروي في مباريات البطولة الأهم والأقوى في أفريقيا.

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