​الأوقاف: لن نستعين بأئمة من الخارج لأداء تراويح ليلة القدر بـ"عمرو بن العاص"

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني، إن الوزارة لن تستعين بأئمة من الخارج لأداء صلاة التراويح والتهجد بمسجد عمرو بن العاص، في ليلة القدر، مثلما كان يحدث قبل ذلك.

وأضاف طايع في تصريحات لمصراوي، أن وزارة الأوقاف لديها الكثير من الأئمة على قدرٍ عالٍ من الكفاءة، ومن ثم سيتم قصر صلاتي التراويح والتهجد على الأئمة المكلفين بذلك.

وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أن الأوقاف لن تسمح لأي من الأشخاص غير المصرح لهم بأداء صلاتي التراويح والتهجد بمسجد عمرو بن العاص، مشيرًا إلى أن المسجد يمتلئ هذه الليلة بالآلاف من المصلين.

ولفت جابر طايع، إلى أن الوزارة اتخذت قرارًا في الأٍسبوع الأول من شهر رمضان بإحالة إمامي مسجد عمرو بن العاص للتحقيق، بعد أن تركا أحد الأساتذة يلقي درس العصر دون تصريح مسبق.​