الهجرة: 494 مدربا معتمدا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالمحافظات

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلن وائل فراج مسئول ملف الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة، أن الوزارة تسير وفق خطتها لاستكمال اعتماد مدربين متخصصين في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وصل عدد المدربين خلال الفترة الماضية نحو 494 مدربا معتمدا في محافظات هي " القاهرة - الجيزة – أسيوط - كفر الشيخ – البحيرة – سوهاج - الإسماعيلية - المنوفية - الغربية " من ممثلي وزارات " الشباب والرياضة - التضامن الاجتماعي – التربية والتعليم والتعليم الفني – الثقافة – الأوقاف المصرية - الكنيسة المصرية " بهدف إعداد فريق توعية من كافة فئات المجتمع، ووفقا لطبيعة كل محافظة قادر على مخاطبة الشباب من أبناء المحافظة التابعين لهم وفقا للمعطيات الموجودة بالمحافظة.

وأضاف فراج، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تعمل على التنسيق نحو عقد دورة متقدمة للمتميزين من المدربين المعتمدين من محافظات " القاهرة، الجيزة، كفر الشيخ، البحيرة، المنوفية،الإسماعيلية، بورسعيد، أسيوط " يتم التركيز فيها على تعزيز مهارات التواصل للمدرب المعتمد خاصة في موضوعات التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية وكذلك تعزيز المعلومات لديه فيما يتصل بالتعريف بسبل الهجرة الآمنة وكيفية الاستفادة من البرامج التنموية التي تتبناها الدولة كبديل آمن الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وخلق مناخ للاستثمار المحلي وريادة الاعمال وتعزيز مفاهيم الشمول المالي، إلى جانب توعية الشباب بالمشاريع العملاقة التي تتبناها الدولة باعتبارها إحدى السبل البديلة الآمنة.

تعمل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للعام الثاني على تطبيق برنامجها نحو اعتماد مدربين للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، والتوعية بسبل الهجرة الآمنة، في محافظات مصر المختلفة، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية باعتباره أحد المراكز المتخصصة في هذا الشأن.