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تشكيل لجنة لدراسة تعديل لائحة شئون العاملين بالنقل العام

01:22 م الأربعاء 29 مايو 2019
تشكيل لجنة لدراسة تعديل لائحة شئون العاملين بالنقل العام

اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، القرار الإداري رقم 4780 لسنة 2019، بشأن لائحة العاملين بالهيئة.

ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة برئاسة المحاسب محمود عثمان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية، وتضم 12 عضوًا.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تتولى هذه اللجنة دراسة تعديل لائحة شئون العاملين بالهيئة بما يتلائم وقانون الخدمة المدنية المعمول به رقم 81 لسنة 2016.

​كما نصت المادة الثالثة على أن تعرض اللجنة تقريرها النهائي بنتائج أعمالها خلال 15 يومًا من تاريخه تمهيدًا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة، ونصت المادة الرابعة على أنه للجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها.

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هيئة النقل العام رزق علي القاهرة

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