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بدء الفترة الثانية لامتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

01:13 م الأربعاء 29 مايو 2019
بدء الفترة الثانية لامتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

طلاب أولى ثانوي يؤدون الامتحان في مادة التاريخ

كتبت-ياسمين محمد:

يؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية، المقيدون بالصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، الامتحان في مادة التاريخ، خلال الفترة المسائية التي بدأت في الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الثانية والنصف.

ومن المقرر أن يؤدي هؤلاء الطلاب الامتحان إلكترونيًا من خلال أجهزة "التابلت" الخاصة بهم، عن طريق الشبكات الداخلية بالمدارس.

وخلال الفترة الصباحية، أدى طلاب المدارس الحكومية الامتحان إلكترونيًا في نفس المادة، مؤكدين سهولته.

وانطلقت امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي، بتاريخ 19 مايو 2019، وبدأت بمادة اللغة العربية، وتستمر حتى 1 يونيو المقبل.

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