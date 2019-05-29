والدة الشهيد إسلام مشهور عن القبض على هشام عشماوي: "حقك جه يا ابني"

كتب- محمد نصار:

علقت سوزان عبدالمجيد، والدة الشهيد النقيب إسلام مشهور، على تسلم مصر للإرهابي هشام عشماوي، قائلة: "أنا فخورة بابني أنه رفع راسنا وضحى من أجل الواجب، ربنا يرحمه".

وأضافت عبدالمجيد، في تصريحات لإكسترا نيوز، اليوم الأربعاء: "قابلت الرئيس في يوم الشهيد، وحسيت إنه إنسان قلبه طيب لما قالي حقهم هيرجع وعمره ما هيروح، اللي مرجعش حقه هيرجع حقه صدقوني ارتاحوا كأمهات وآباء وأولاد الشهداء".

وتابعت والدة الشهيد إسلام مشهور: "ابني الشهر الجاي هيكون عدى سنتين على استشهاده، وخلالهم بعت ليا رسايل كتير، ودلوقتي ببعت له رسالة وبقوله حقك جه يابني".