تمثل خطورة.. سؤال برلماني بشأن مشروعات الصرف في "ناهيا وكرداسة"

كتب- أحمد علي:

وجه المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، سؤالًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير الإسكان؛ استنادًا لحكم المادة ( 198) من اللائحة الداخلية للمجلس، عن الإهمال والتقصير بشركة مياه الشرب بالجيزة، ما أدى إلى تدهور الأوضاع وخطورتها على المواطنين بمنطقة ناهيا وكرداسة نتيجة عدم تنفيذ مشروعات مياه الشرب، والصرف الصحي بهما وترك أعمال الحفر وبلاعات الصرف مفتوحة بعمق 25 مترًا ما يعرض حياة الأطفال والأهالي للخطر نتيجة التراخي.

وأضاف والي في سؤاله: المشروع بدأ العمل به منذ أكثر من 10 سنوات لم ينته العمل فيه حتى الآن نتيجة للتصرفات السيئة والتباطؤ وعدم التنسيق والمتابعة مع الشركات المكلفة بنهو هذه المشروعات في الوقت الذى تواجه فيه محافظة الجيزة مشكلة مياه كل عام في فصل الصيف.

وأوضح والي، أن هذا الأمر يشكل خطورة شديدة على صحة المواطنين ما دعاه للتقدم ببلاغ اليوم؛ لأن هذا الأمر يعد إهدار عمد للمال العام وعدم تلبية حقوق الأهالي المشروعة من الخدمات التي كفلها الدستور، ما يؤكد أن توجيهات القيادة السياسية بشأن الاهتمام بالمواطنين وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم المشروعة يُضرب بها عرض الحائط من قبل شركة مياه الشرب بالجيزة والقائمين على تنفيذ المشروع وودن من طين وودن من عجين والمواطن يخبط رأسه فى الحائط.

وأضاف "والي" أن شركة مياه الشرب والصرف بالجيزة فشلت في حل الأزمة المتكررة كل عام خلال فصل الصيف وعدم توفير كوب مياه نظيف للمواطن وتركته يعاني أشد المعاناة على مدار الأعوام السابقة والآن خلال فصل الصيف وشهر رمضان الكريم المواطن يواجه معاناة أشد لا تنتهي بسبب المشروعات المعلقة نتيجة الإهمال والتقصير.

وطالب والي، بسرعة الانتهاء من مشروع مياه الشرب، والصرف الصحي بمنطقة "ناهيا وكرداسة"، والتحقيق مع شركة مياه الشرب والصرف بالجيزة والمسئولين المتقاعسين عن سرعة نهو هذا المشروع، محذرًا من خطورة الأوضاع في المنطقة وتأثيرها على حياة المواطنين ومنازلهم، والتي أصبحت مهددة بالخطر لأن مياه الصرف الصحي تحاصر المنازل من كل الاتجاهات، ما قد يؤدي إلى اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، الأمر الذي يضر بصحة المواطنين بالإضافة أيضًا إلى الإهمال الآخر وهو أعمال الحفر والبلاعات التي تشكل خطرًا آخر.