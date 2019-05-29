حزب مصر الثورة: تسليم هشام عشماوي ضربة في مقتل للإرهاب

كتب- محمد نصار:

أشاد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب مصر الثورة، بتسليم الجيش الوطني الليبي الإرهابي الدموي هشام عشماوي لمصر، مؤكدًا أنها: "ضربة في مقتل".

وقال أبو العطا، في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذه الضربة تشير إلى قوة رجال الأمن والمخابرات المصرية وأنهم يعملون في صمت وعلى قدر عالِ من الاحتراف وحب الوطن، مؤكدًا أن هذة الخطوة سيكون لها تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على الأمن القومي المصري والعربي.



وشدد رئيس حزب مصر الثورة، على أن عشماوي إرهابي خطير ويحمل الكثير من المعلومات الهامة وتسليمه لمصر يعد انتصارًا كبيرًا على الإرهاب وأعوانه في كل مكان.

وأعلن الجيش الوطني الليبي تسلم السلطات المصرية الإرهابي هشام عشماوي، والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة، ونفّذ عددًا من العمليات الإرهابية بدولتي ليبيا ومصر، بعد إلقاء القبض عليه من قبل القوات المسلحة الليبية خلال حرب تحرير درنة، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة الليبية.