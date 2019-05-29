بشرى لطلاب أولى ثانوي.. "مواد ممتدة وأخرى منتهية" في خريطة الصف الثاني

كتبت- ياسمين محمد:

عممت وزارة التربية والتعليم، على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظات، استمارة رغبات الطالب بالصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/ 2020، في إطار تطبيق نظام الثانوية المعدل، بعد قرار دمج شعبتي العلوم "علوم ورياضيات" في شعبة واحدة، ليكون اختيار الطالب المتلحق بالصف الثاني والثانوي إما الالتحاق بالشعبة العلمية، أو الشعبة الأدبية.

وتضمنت الاستمارة، ست فئات من المواد يدرسها الطالب خلال الصف الثاني الثانوي:

أولًا: مواد ممتدة يمتحن فيها الطالب في نهاية كل فصل دراسي وتضاف للمجموع وهي: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، والرياضيات.

ثانيًا: مواد ممتدة يمتحن فيها الطالب في نهاية كل فصل دراسي ولا تضاف للمجموع ولكنها مواد نجاح ورسوب وهي: التربية الدينية، المواطنة وحقوق الإنسان، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ثالثًا: يختار الطالب إحدى الشعبتين الآتيتين "تضم مواد منتهية يدرسها الطالب خلال فصل دراسي واحد":

- الشعبة العلمية وتضم مواد: "الأحياء والكيمياء" و "الفيزياء والميكانيكا"، ويدرس الطالب مادتين منهم في الفصل الدراسي الأول، والمادتين الآخريين خلال الفصل الدراسي الثاني، وتضاف درجاتها للمجموع

- الشعبة الأدبية وتضم مواد: "التاريخ وعلم النفس والاجتماع" و"الجغرافيا والفلسفة والمنطق"، ويدرس الطالب مادتين منهم خلال الفصل الدراسي الأول، والمادتين الأخريين خلال الفصل الدراسي الثاني وتضاف درجاتها للمجموع.

رابعًا: مادة الأنشطة الرياضية لجميع الطلاب ولا تضاف للمجموع: نشاط رياضي يمارسه جميع الطلاب ويعقد له امتحان من خلال مسابقة عملية في نهاية كل فصل دراسي.

خامسًا: الأنشطة التربوية: على الطالب اختيار نشاط واحد ويكون الامتحان فيه عملي في نهاية كل فصل دراسي، وهو مادة نجاح ورسوب ولا تضاف درجاتها للمجموع، والأنشطة هي: التربية الفنية، النشاط الزراعي، المسرح والتمثيل، الصحافة والإعلام، النشاط الصناعي، والمطالعة والمكتبات.

سادسًا: التربية المهنية: على الطالب اختيار إحدى المواد الآتية ويكون الامتحان فيها تحريريًا وعمليًا في نهاية كل فصل دراسي، وهو مادة نجاح ورسوب ولا تضاف درجاته للمجموع، والأنشطة هي: "تكنولوجيا الصناعة، تكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات.

ومع تطبيق نظام المواد المنتهية في الشعبتين العلمية والأدبية، يكون الطالب ملزم بدراسة 6 مواد أساسية تضاف درجاتها للمجموع، خلال الفصل الدراسي الواحد، بدلًا من دراسة الـ8 مواد الأساسية المقررة في كل فصل دراسي.