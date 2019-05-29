خالد عكاشة: هشام عشماوي "صيد ثمين" يمتلك كنز معلومات عن الإرهابيين

كتب- محمد عبدالناصر:

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن تسلم السلطات المصرية، الإرهابي هشام عشماي من الجيش الوطني الليبي، أمر يتجاز أهميته القاهرة ويمتد إلى النشاط الإرهابي لجميع التنظيمات الإرهابية على مستوى العالم، مضيفًا: "هذه العملية ضربة قاسمة للتشكيلات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، وفروعها الممتدة في شمال أفريقيا، والمغرب العربي".

وأضاف "عكاشة": "هشام عشماوي أحد الأوراق الأكثر فاعلية، حيث تنقل بين تنظيمات إرهابية عديدة، فبدأ مع تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء وأصبح قائدا عسكريا له، ثمن انتقل إلى ليبيا وهناك بدأ مع تنظيم القاعدة، فكان يدرب العناصر الإرهابية، ثم انتقل إلى تنظيم المرابطون وتواصل مع قيادات فروع تنظيم القاعدة في تونس والجزائر".

وتابع: "عشماوي نفذ بعض من عملياته الإرهابية على الأراضي الليبية والأراضي المصرية، وكان له دور في الإرهاب بسوريا، ونحن الآن أمام ضربة ستؤثر على التنظيمات الإرهابية في المنطقة ككل".

ووصف عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، عملية التسليم بأنها "صيد ثمين".

وأكد عكاشة، أن تسيلم "عشماوي" بمثابة الحصول على كنز معلوماتي كبير، قائلًا: "هناك كثير من العناصر المصرية تشاركت مع عناصر غير مصرية في تنفيذ العمليات الإرهابية، وهو يعلم الكثير عن هذه المشاركات، كما أنه كان يحاول طوال تسهيل دخول مجموعات من داخل ليبيا مؤهلة وعلى قدر كبير من التسليح والتدريبات إلى مصر لكنها لم تنجح في تحقيق أهدافها".

وأوضح عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، أن المخابرات العامة المصرية كانت تدرج أننا أمام نشاط إرهابي عالمي وليس محلي، لافتًا إلى أن المخابرات العامة لديها دراية بضرورة مكافحة الإرهاب خارج مصر، فالعمليات التي كان يذيع المتحدث العسكري مقاطع منها، كانت أحد تجليات الجهود الاستخباراتية لحماية أمن مصر من التدفقات الإرهابية الخاريجية.

وأكد أن المخابرات العامة تبذل جهودًا كبيرة وتتعاون مع بعض الأجهزة الاستخباراتية العربية والأجنبية بهدف حماية المنطقة برمتها من العمليات الإرهابية، حيث يوجد جهود كبيرة جدا لكي نسيطر على النشاط الإرهابي الدولي.