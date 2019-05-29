  • عاجل:"صقور مصر تنتفض".. أول تعليق من السيسي على تسلم الإرهابي عشماوي

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    "جابوه متكتف".. كيف ظهر الإرهابي عشماوي أثناء تسليمه لمصر؟ (فيديو وصور)

    01:34 ص الأربعاء 29 مايو 2019
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    القاهرة - مصراوي:

    تسلمت مصر من الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، الإرهابي هشام عشماوي المطلوب في قضايا إرهابية.

    جاء ذلك خلال زيارة الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

    وظهر الإرهابي عشماوي، معصوب العينين، مع وضع سماعة على أذنيه، ويداه مقيدتان، داخل الطائرة الحربية التي نقلته من ليبيا إلى القاهرة.

    وتواجد في الطائرة الحربية عدد من رجال القوات الخاصة الملثمين أحاطوا بالإرهابيين المقبوض عليهم، وتحكموا في تحركاتهم حتى إنزالهم من الطائرة، وإدخالهم إلى إحدى السيارات التابعة للأجهزة الأمنية.

    كما تواجد الإعلامي خالد أبوبكر، داخل الطائرة الحربية أثناء نقل لحظات تسلم مصر للإرهابي هشام عشماوي.

    هشام عشماوي مصر قضايا إرهابية الجيش الوطني الليبي ليبيا

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    "صقور مصر تنتفض".. أول تعليق من السيسي على تسلم الإرهابي عشماوي
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