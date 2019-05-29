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    "البحوث الإسلامية": الأزهر يبذل كل الجهود لخدمة الطلاب الوافدين

    01:17 ص الأربعاء 29 مايو 2019
    "البحوث الإسلامية": الأزهر يبذل كل الجهود لخدمة الطلاب الوافدين

    الدكتور محمد عياد

    كتب - محمود مصطفى:

    أكد الدكتور محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الأزهر الشريف بجميع قطاعاته يبذل كافة الجهود الممكنة من أجل العمل على خدمة الطلاب الوافدين لما يمثلونه من سفراء للأزهر الشريف في دول العالم ينشرون رسالته ويصححون المفاهيم المغلوطة التي تثار حول الإسلام.

    وقال عياد -خلال لقائه اليوم الثلاثاء الطلاب الوافدين والطالبات الوافدات بمدينة البعوث الإسلامية في حفل إفطار جماعي- إن المجمع سوف يعقد خلال الفترة المقبلة مزيدًا من اللقاءات الثقافية والتوعوية للطلاب لدعم الجانب المعرفي، مشيرًا إلى أن التحصين الفكري للطلاب الوافدين وحمايتهم من محاولات استقطابهم وإبعادهم عن منهج الأزهر الوسطي على رأس أولويات المجمع.

    وناقش الأمين العام مع الطلاب مجموعة من الملفات محل اهتمامهم سواء ما يتعلق منها باحتياجاتهم في الجانب العلمي أو الدورات التدريبية والتأهيلية في مختلف العلوم التي يحتاجون إليها.

    مجمع البحوث الإسلامية محمد عياد الأزهر الشريف الطلاب الوافدين

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