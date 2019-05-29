اللواء عباس كامل يبحث مع المشير حفتر جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية
القاهرة - أ ش أ:
قام اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية بزيارة خاطفة لدولة ليبيا الشقيقة التقى خلالها بالمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي.
ونقل اللواء عباس كامل تحيات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لجهود الجيش الليبي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص مصر على دعم استقرار دولة ليبيا ودعم جهود مكافحة الإرهاب.
وأجريت أثناء الزيارة مباحثات ثنائية بين رئيس جهاز المخابرات العامة والمشير خليفة حفتر تناولت العلاقات الأمنية بين البلدين وجهود مكافحة التنظيمات الإرهابية وسبل تحقيق الاستقرار واستعادة الدولة الليبية لمؤسساتها ودعم جهود الحلول السياسية.
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