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    بالفيديو.. لحظة تسلم مصر الإرهابي هشام عشماوي

    12:22 ص الأربعاء 29 مايو 2019
    بالفيديو.. لحظة تسلم مصر الإرهابي هشام عشماوي

    لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي

    القاهرة - مصراوي:

    أعلن الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، تسليم الإرهابي هشام عشماوي، إلى السلطات المصرية.

    يأتي ذلك بعد زيارة قام بها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى دولة ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

    كانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أعلنت إلقاء القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي في 8 أكتوبر الماضي، خلال عملية أمنية في مدينة درنة.

    واُتهم "عشماوي" بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة "101 حرس حدود"، واستهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا والذي أسفر عن استشهاد 29 شخصا، والهجوم على مأمورية الأمن الوطني بالواحات والتي راح ضحيتها 16 شهيدا.

    ويصفه الخبراء الأمنيون، بأنه رأس أفعى الإرهاب التي تحاول بث سمومها في وطننا والدول العربية الشقيقة.

    وكانت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، قضت غيابيًا بإعدام هشام عشماوي، و13 من العناصر الإرهابية في اتهامهم بالهجوم على "كمين الفرافرة" الذي أسفر عن استشهاد 28 ضابطًا ومجندًا.

    ويقدم مصراوي تغطية خاصة لتسلم مصر الإرهابي هشام عشماوي.. للتفاصيل (اضغط هنا)

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