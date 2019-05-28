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    المشير حفتر يُطلع رئيس المخابرات العامة على تطورات الأوضاع في ليبيا

    11:30 م الثلاثاء 28 مايو 2019
    المشير حفتر يُطلع رئيس المخابرات العامة على تطورات الأوضاع في ليبيا

    المشير خليفة حفتر

    القاهرة - مصراوي:

    أكد المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، قوة العلاقات بين مصر وليبيا، وأطلع رئيس جهاز المخابرات العامة المصري على تطورات الأوضاع في ليبيا.

    وقالت قناة "دي إم سي" في نبأ عاجل اليوم الثلاثاء، إن اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصري، زار دولة ليبيا والتقي قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

    خليفة حفتر الجيش الوطني الليبي ليبيا رئيس المخابرات العامة عباس كامل

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