  • عاجل:أول صورة لتسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    الخميس.. "دراما الأعلى للإعلام" تناقش ملاحظات دراما رمضان

    10:34 م الثلاثاء 28 مايو 2019
    الخميس.. "دراما الأعلى للإعلام" تناقش ملاحظات دراما رمضان

    مجدي لاشين عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس

    القاهرة - أ ش أ:

    قال مجدي لاشين، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة الدراما، إن اللجنة ستعقد اجتماعا بعد غد الخميس، لمناقشة الملاحظات التي رصدتها لجنة الرصد التابعة للمجلس والخاصة بالمسلسلات التي عرضت خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان.

    وأوضح لاشين أن كل ما رصدته اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما مجرد ملاحظات ستناقشها لجنة الدراما للبت في مدى جديتها وبيان ما إذا كانت مخالفات حقيقية من عدمه.

    وأشار إلى أن اللجنة ستصدر تقريرها الشامل بإجمالي المخالفات عقب انتهاء الاجتماع.

    هذا المحتوى من

    مجدي لاشين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لجنة الدراما دراما رمضان مسلسلات رمضان

    الخبر التالى:

    "المحرصاوي": ملتقى الأزهر للتعارف العربي الأفريقي يسعى لتطوير التعليم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان