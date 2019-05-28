"التعليم": 473 ألف طالب أولى ثانوي أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيًا

كتبت-ياسمين محمد:

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الثلاثاء، امتحان نهاية العام الدراسي في مادة الفيزياء في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان صحفي، أعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 473.121 طالب وطالبة أدوا امتحان مادة الفيزياء إلكترونيًا في جميع اللجان الامتحانية المجهزة تكنولوجيًا الموجودة على مستوى الجمهورية.

وشهدت الفترة الصباحية، والتي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 422,341 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 92.98% من إجمالي مستهدف 454.193 طالب في 1945 مدرسة، فيما أدى 107.102 طالب الامتحان ورقيًا.

وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أدى 50.780 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 94%، من إجمالي مستهدف 54.000 طالبة وطالبة في 705 مدرسة حكومية مجهزة لاستقبال طلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية، فيما أدى 5757 طالب وطالبة الامتحان ورقيًا.

وتلقت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية وجرى التعامل معها بشكل فوري مراعاة لمصلحة الطلاب، كالتالي:

- في محافظة الإسكندرية أفادت مديرية التربية والتعليم بزيادة عدد المدراس المستهدف بها إجراء الامتحان إلكترونيًا من 92 مدرسة إلى 99 مدرسة.

- في محافظة القاهرة، داخل لجنة مدرسة عبد العزيز أباظة بإدارة شرق م. نصر، حدث سقوط فى عمودين للكهرباء مما أدي إلي حدوث عطل في الكهرباء وجرى تشغيل المدرسة علي البطاريات UPS، والتواصل علي الفور مع شركة الكهرباء وإصلاح العطل علي الفور وأدى الطلاب الامتحان إلكترونيًا.

- رصدت غرفة العمليات بمحافظة بورسعيد: أن غرفة عمليات المديرية أفادت بأنه في لجنة مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية وجدوا طالبين هم (م.ن.أم، وأ. س. د) مسجلين استمارة غياب من اللجنة وتبين أدائهم الامتحان خارج سور المدرسة بتحريض من أحد المدرسين، وجرى التوجيه بعمل محضر بالواقعة وتحويلها للشئون القانونية لاتخاذ الإجراء المناسب.

- رصدت غرفة العمليات بمحافظة البحيرة داخل لجنة مدرسة أنصاري سمك إدارة إيتاي البارود، حدوث قطع للتيار الكهربائي، وجرى التوجيه بإجراء الامتحان ورقيًا اليوم والتنبيه بعمل تقرير بالواقعة.