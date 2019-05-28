​"تشريعية النواب" تنظر غدًا مشروع خطة التنمية وموازنات الهيئات القضائية

القاهرة- أ ش أ:

تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية غدا الأربعاء، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2020- 2019.

وتناقش اللجنة أيضا مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020- 2019، فيما يخص ديوان عام وزارة العدل والهيئات التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية ودار الإفتاء.

كما تنظر قرار رئيس الجمهورية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزارعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018-2022، والموقع بتاريخ 2018/4/23.