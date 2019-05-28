"تشريعية النواب" تنظر غدًا مشروع خطة التنمية وموازنات الهيئات القضائية
القاهرة- أ ش أ:
تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية غدا الأربعاء، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2020- 2019.
وتناقش اللجنة أيضا مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020- 2019، فيما يخص ديوان عام وزارة العدل والهيئات التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية ودار الإفتاء.
كما تنظر قرار رئيس الجمهورية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزارعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018-2022، والموقع بتاريخ 2018/4/23.
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