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    شيخ الأزهر: نفتح أبوابنا لكل طلاب العلم من شتى بقاع الأرض

    07:16 م الثلاثاء 28 مايو 2019
    شيخ الأزهر: نفتح أبوابنا لكل طلاب العلم من شتى بقاع الأرض

    الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

    كتب - محمود مصطفى:

    استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، محمد حنيف عبدالرحمن، سفير ماليزيا بالقاهرة.

    وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يفتح أبوابه لكل طلاب العلم من شتى بقاع الأرض، وينظر لهم نظرة تقدير واحترام؛ كونهم سفراء الأزهر في بلادهم.

    وأبدى الطيب استعداد الأزهر لتقديم مزيد من الدعم لماليزيا، وذلك من خلال إنشاء مركز ثقافي لتعليم اللغة العربية؛ لتأهيل الطلاب الماليزيين للدراسة بالأزهر.

    من جانبه قدم السفير الماليزي بالقاهرة التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا اعتزاز بلاده بعلاقتها التاريخية بالأزهر الشريف، وتقديرها الشديد له، لما يقدمه من دعم ورعاية للطلاب الماليزيين الدارسين.

    أحمد الطيب شيخ الأزهر سفير ماليزيا عيد الفطر طلاب العلم

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