أول إجراء لـ"الأعلى للإعلام" ضد مجلة الأهلي لسب رئيس الزمالك

كتب- مصطفى علي:

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتوجيه إنذار لمجلة الأهلي التي تصدر عن النادي؛ يطالبها بالتوقف عن الإساءة لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بألفاظ مسيئة تتجاوز حدود النقد المباح.

كما أوصت اللجنة بإحالة الصحفيين وكتاب المقالات إلى التحقيق بنقاباتهم المختصة طبقا للائحة المجلس.

حضر الاجتماع الذي عقدته اللجنة لمناقشة الموضوع، اليوم، كلا من محمد العمري وكيل المجلس وجمال شوقي عضو المجلس رئيس لجنة الشكاوى وصالح الصالحي عضو المجلس ومقرر اللجنة وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك تقدم بثلاث شكاوى ضد مجلة النادي الأهلي ومجلسي إدارتها وتحريرها وصحفيين وكتاب فيها يتهمهم بالسب والقذف والتجاوز في حقه والتشهير به.