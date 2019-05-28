توقيع عقد توريد 4 محولات للزقازيق وكفر الشيخ الجديدتين

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كتب- محمد صلاح:

وقعت المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقد مشروع توريد وإشراف على تركيب عدد 4 محولات سعة 750 ميجافولت أمبير لمحطات محولات الزقازيق الجديدة وكفر الشيخ الجديدة جهد 500/220/66/11 كيلوفولت مع الاتحاد المكون من شركة سيمنس مصر وسيمنس للمحولات (Guangzhou) الصين.

وأكدت مشالى في تصريحات صحفية، اليوم، أن المشروع يهدف إلى توريد والإشراف على التركيب لمحولين سعة 750 ميجافولت أمبير و فازة احتياطية لمحطة محولات الزقازيق الجديدة جهد 500/220/66/11 كيلوفولت، هذا بالإضافة إلى توريد والإشراف على تركيب محولى سعة 750 ميجافولت أمبير + فازة احتياطية لمحطة محولات كفر الشيخ الجديدة جهد 500/220/66/11 كيلوفولت.

وأشارت مشالي، إلى أنه يتم تمويل المشروع من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة إجمالية 227,6 مليون جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 12 شهراً .