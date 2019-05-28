رئيس جامعة الأزهر: ظاهرة الغش انحصرت في أضيق الحدود

كتب- محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، صباح الثلاثاء، لجنة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد البساتين، حيث يؤدي طلاب الأدبي الامتحان في مادة النحو.

وأشاد المحرصاوي، بمستوى التأمين التام وأجواء اللجان التي سادها الهدوء والانضباط، مؤكدا ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لامتحان الثانوية الأزهرية المعلنة، بالنسبة للطلاب والطالبات والمشرفين والمراقبين ، وتوفير الرعاية الطبية الشاملة.

ونبه رئيس جامعة الأزهر على أهمية تهيئة المناخ الملائم للطلاب لمساعدتهم على أداء امتحانهم في سهولة ويسر، موجها المشرفين والمراقبين بمعاملة الطلاب والطالبات معاملة حسنة، وتوفير كل ما يلزم حتى يتحقق لهم الراحة الكاملة داخل اللجان، والتصدي لأي محاولة للغش بكافة طرقه وأساليبه بحسم، ومنعه منعاً باتاً، حتى يأخذ كل ذي حق حقه، مشيرا إلى أن ظاهرة الغش في الامتحانات باتت منحصرة الآن في أضيق الحدود، بفضل الإجراءات الحاسمة تجاه هذه الظاهرة التي تدمر مستقبل الطلاب.

واستمع رئيس الجامعة إلى الطالبات اللاتي أكدن عدم وجود أية مشكلات تعوقهم سواء في اللجان أو الورقة الامتحانية، ووجهن بضرورة الابتعاد عن الغش.

وأكد أن الطالب الأزهري يجب أن يكون قدوة يتطلع إليها جميع شباب الوطن، داعيًا الطالبات إلى الجد والاجتهاد والتفوق حتى يكن في طليعة الشباب القادر على النهوض بوطنه وأمته من خلال تميزه وتفوقه العلمي.