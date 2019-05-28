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    مصطفى الجندي يشيد بوصول "الإذاعة المصرية" للدول الأفريقية

    12:45 م الثلاثاء 28 مايو 2019
    مصطفى الجندي يشيد بوصول "الإذاعة المصرية" للدول الأفريقية

    النائب مصطفى الجندي

    القاهرة- مصراوي:

    أشاد النائب مصطفى الجندي، رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، بحرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، على دعم توجه الدولة المصرية نحو عودة الاهتمام بدول القارة السمراء في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وانتهاء الهيئة الوطنية للإعلام من شراء أجهزة متخصصة لاستقبال الإذاعة المصرية في خمس دول أفريقية، وسيتم شحنها على حساب الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

    وطالب "الجندي"، فى بيان اليوم، المجلس الأعلى للإعلام بتعميم هذه التجربة ليصل صوت الإذاعة المصرية إلى جميع دول القارة السمراء، مشيدا بتوجيه الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية لحازم عبدالوهاب مدير عام شبكة الإذاعات الموجهة بإجراء اتصالات مع مسئولين في إذاعات أوغندا، ورواندا، والكونغو الديمقراطية، وتنزانيا، وبوروندي، لتتولى ماسبيرو شراء أجهزة لاستقبال الإذاعة السواحيلية من القاهرة وبثها على موجات fm بهذه الدول، وبث برامج الإذاعات الموجهة فيها، ومنها برامج رياضية متخصصة عن بطولة الأمم الأفريقية التي تقام في يونيو ويوليو المقبلين بالقاهرة.

    وتابع أن بث مباريات كأس الأمم للدول الأفريقية عبر أثير الإذاعة المصرية سيكون له تأثيره الإيجابي الكبير للإعلام المصري داخل دول القارة السمراء، مطالبا بتخصيص قناة تليفزيونية مصرية تبث برامجها للدول الأفريقية خاصة خلال هذه الفترة المهمة التي يتولى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي.

    الإذاعة المصرية مصطفى الجندي الدول الافريقية

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