وكيل "رياضة النواب": نظام "تذكرتي" سيكون ناجحا في الأمم الأفريقية

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن إعلان شركة tazkarti "تذكرتي" نفاد تذاكر بعض الدرجات لعدد من المباريات بالبطولة دليل على حرص عشاق كرة القدم على متابعة هذه البطولة الكبيرة من داخل المستطيل الأخضر خاصة بعد نجاح الجماهير في تشجيع نادي الزمالك بنهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بصورة مشرفة حازت إعجابًا كبيرًا من الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزب.

ووجه "حسين"، في بيان اليوم، التحية للشركة لردها الواضح على اللغط على مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم وجود تذاكر كافية، موضحا أنها أكدت أن النظام المعلن في حجز التذاكر بالبطولة من خلال موقعها الإلكتروني للحصول على بطاقة المشجع الـFAN ID وكذلك التذاكر الخاصة بالمباريات.

وأعرب حسين، عن ثقته في أن النظام يجرى بأسلوب علمي وبكل شفافية ووضوح وسيكون ناجحا وسيحقق جميع أهدافه لصالح الكرة المصرية وبطولة كأس الأمم الأفريقية، معلنا ثقته في الجماهير المصرية وأنها ستكون على مستوى المسئولية في تشجيع المنتخب الوطني.