بعد قليل.. افتتاح 6 وحدات توليد كهرباء بشمال القاهرة

كتب- محمد صلاح:

تقيم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بعد قليل، احتفالية افتتاح مشروع تطوير وإعادة تأهيل محطة شمال القاهرة التابعة لشركة القاهرة للإنتاج بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 12,5 مليار ين ياباني بخلاف الضرائب، وتوقيع عقد مشروع تطوير وإعادة تأهيل محطة العطف بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 13,37 مليار ين ياباني وسيدي كرير 13,47 مليار ين ياباني بخلاف الضرائب، بحضور سفير اليابان بالقاهرة وممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية وعدد من قيادات القطاع.

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان، الثلاثاء، أن تنفيذ هذه المشروعات ضمن مشروع تطوير وإعادة ورفع كفاءة (6) ست وحدات توليد غازية قدرة كل منها 250 ميجاوات تعمل ضمن مجموعات الدورة المركبة في محطات شمال القاهرة للإنتاج، والعطف التابعة لشركة وسط الدلتا للإنتاج، وسيدي كرير التابعة لشركة غرب الدلتا للإنتاج، بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي هيتاشي لأنظمة الطاقة MHPS.

وأضافت الوزارة، أن المشروع يهدف لاستغلال فترات الخروج المبرمج للعمرات الرئيسية لوحدات التوليد الستة في رفع قدرات تلك الوحدات بمقدار 3,4 %، بالإضافة إلى زيادة المدد البينية للعمرات الرئيسية من 8000 ساعة تشغيل إلى 12000 ساعة تشغيل.