"الإسكان" تكشف موعد طرح وحدات سكنية جديدة في العاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لطرح مرحلة جديدة من شقق الحي السكني r3 "كابيتال ريزيدانس" في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تنفذها هيئة المجتمعات وتتولى تسويقها أيضًا.

وقال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن المرحلة الجديدة من مشروع "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية ستكون عقب عيد الفطر بواقع بطرح ما يقرب من 500 وحدة سكنية.

وأضاف عباس لـ"مصراوي"، أن الوحدات كاملة التشطيبات بمساحات مختلفة تتراوح بين 130 مترًا و180 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن الحجز سيكون من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، وتخصيص الوحدات ستتم من خلال أسبقية الحجز وبنظام الأون لاين، مثل ما حدث في المرحلة الأولى من المشروع.

وأكد أن حجز الوحدات متاح لكل المواطنين ولا يقتصر على فئة معينة، لكن لا يحق لمن تقدم في المرحلة الأولى التي تم طرحها العام الماضي، الحجز في هذه المرحلة.

وأشار عباس إلى أن أسعار الوحدات لن تختلف كثيرًا عن أسعار المرحلة الأولى التي تم طرحها العام الماضي والتي بلغ المتر بها 11.500 جنيه للمتر.

وقال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من وحدات الحي السكني "R3" بداية من شهر يونيو المقبل.

وأضاف أنه تم الانتهاء من التشطيبات الخاصة بالوحدات، ويتم حاليًا تنسيق الموقع وزرع اللاند سكيب والزراعات وتجهيز الأرصفة والإضاءة.

وطرحت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العرمانية، المرحلة الأولى من مشروع "كابيتال ريزيدانس" بالحي السكني r3، واقع 2048 وحدة سكنية، بسعر موحد للمتر بـ11.500 جنيه، بخلاف نسب التميز، بمساحات تتراوح بين 100 متر وحتى 180 مترًا كاملة التشطيبات، وتم الحجز إلكترونيًا دون قرعة يدوية.

وسجل سعر أقل وحدة سكنية في الرحلة الأولى من وحدات العاصمة الإدارية مليون و400 ألف جنيه، بينما يتجاوز سعر أعلى وحدة 2 مليون و100 ألف جنيه.​