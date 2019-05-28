الأزهر الشريف يدين تفجيرًا إرهابيًا استهدف أحد الأسواق بالموصل

القاهرة- (أ ش أ):

أدان الأزهر الشريف بشدة، التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا في مدينة الموصل بالعراق، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكد الأزهرـ في بيان اليوم ـ أن مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية تجردوا من إنسانيتهم ولم يراعوا حرمة الدماء ولا شهر رمضان الفضيل، مشددًا على أنَّ استهداف الأبرياء عمل ترفضه كافة الشرائع السماوية والضمائر السوية، والإسلام منها براء.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأسر الضحايا، سائلاً المولى، عز وجل، سرعة شفاء المصابين.