بالأرقام.. تعرف على صادرات مصر الزراعية خلال الـ 5 أشهر الأخيرة

كتب- أحمد مسعد:

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية لجميع دول أوروبا وأفريقيا والأسواق الآسيوية بواقع 128 دولة.

وأوضح التقرير، الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن إجمالي الصادرات بلغت 3.388 مليون طن في الفترة من 1 يناير حتى 22 مايو 2019.

وذكر التقرير، أن الموالح كان لها النصيب الأكبر في التصدير، وبلغت مليون و555 ألفًا و653 طنًا، بينما احتل محصول البطاطس المركز الثاني بقيمة 630 ألفًا و790 طنًا.

وقال الدكتور أحمد كمال العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن الوزارة اتبعت جميع الإجراءات الخاصة بمتابعة ورصد متبقيات المبيدات، وعمليات ضبط العلامات التجارية لتفادي حظر أي منتج مصري، لافتًا إلى أن الحجر الزراعي اتخذ التدابير اللازمة كافة للحد من تصدير الشحنات المخالفة للشروط.

ولفت العطار، لـ"مصراوي"، إلى أن الصادرات المصرية تسير بنفس معدلات العام الماضي في زيادة مستمرة بفضل الإجراءت التي تقوم بها وزارة الزراعة، موضحًا أن الحظر الوحيد المؤقت كان قاصرًا على محصول البصل فقط، وتم إنهائه.

وأردف: "وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تتعامل مع ملف تصدير المحاصيل الزراعية بدرجة عالية من الاهتمام والمتابعة، وتهتم بفتح أسواقًا جديدةً باعتبارها أحد ركائز الاقتصاد المصري".