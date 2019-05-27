سؤال برلماني لرئيس الحكومة حول دور خدمة الإسعاف الطائر وموازناتها

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة، بشأن دور خدمة الإسعاف الطائر خلال الفترة الماضية واستراتيجية الحكومة لتفعيل الخدمة وتطويرها.

وأوضح النائب أن الإسعاف الطائر، هي خدمة إسعافية متقدمة تستخدم الطائرات لنقل الحالات الحرجة جواً إلى المستشفيات التي تستطيع التعامل مع الحالات بأسرع وقت ممكن، حيث يتم التنسيق مسبقا مع مسئول الخدمة من الهيئة لتحديد موعد الإقلاع وجهة السفر وتوفير الأطباء المتخصصون بطلب الطيران بعد استكمال عدد من الأوراق، إلا أنه عندما بدأت الحكومة في تفعيل هذه الخدمة منذ 2012، وحتى الآن، لا يوجد أي دور حقيقي ملموس على أرض الواقع لها.

وأشار والي، إلى أن هيئة الإسعاف المصرية التابعة لوزارة الصحة من المفترض أن تطبق خدمات الإسعاف الجوى لنقل الحالات الطارئة والصعبة من مكان إلى آخر، للحصول على رعاية طبية بمستوى فائق الجودة.

وأكد النائب أنه لا أحد يلحظ أي دور لهذه الخدمة خلال السنوات الماضية، مما يتطلب توضيحا من وزارة الصحة عن هذه الخدمة ومصروفاتها والدور الذي تقوم به وكذلك خطة تطويره.

ولفت إلى أن الجهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء، أصدر النشرة السنوية لحوادث السيارات عام 2018 وكـان مـن أهـم مؤشراتها، أن حوادث السيارات على الطـرق خلال عام 2018 بلغت 8480 حادثة، نتج عنها 3087 متوفيا، 11803 مصابين، 13441 مركبة تالفة، بما يؤكد أن الدولة المصرية في حاجة ضرورية لتفعيل الإسعاف الطائر للمساهمة في سرعة نقل المصابين وعلاجهم والتعامل مع الحالات الطارئة.

وطالب "والي" بضرورة رد الحكومة على أسئلته بشأن استراتيجية الحكومة لتطوير وتفعيل خدمة الإسعاف الطائر، والدور الذي قامت به الخدمة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تقرير عن حجم مصروفاته.