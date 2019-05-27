​"غش بالمحمول ووفاة معاون".. ننشر تقرير غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

كتبت-ياسمين محمد:

واصل طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية بنوعياتها "صناعي وزراعي وتجاري وفندقي"، اليوم الاثنين، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019.

وبحسب تقرير غرف العمليات المركزي، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، وتحرير محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.

وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية.

وجرى ضبط الطالب "م.ع" أثناء الغش عن طريق المحمول بلجنة رقم (506) شبرا الخيمة الصناعية الجديدة بنين بغرب شبرا الخيمة (صناعى)، حيث تحفظ رئيس اللجنة على هاتف الطالب، وحرر محضر بالواقعة واستدعى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف.

وأشارت غرفة العمليات إلى أن الطالب "م.ا" مزق ورقة إجابته بالكامل في اللجنة رقم (2553) طلعت حرب الفنية التجارية بنين بالإسماعيلية (تجاري)، وحرر رئيس اللجنة محضرًا بالواقعة واستدعى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف.

وأشار تقرير الغرفة إلى التحفظ على هاتف الطالب "م.ر" واستدعاء الشؤون القانونية بعدما صور امتحان مادة المحاسبة الحكومية وتحميله على مجموعة "واتس آب" باسم شعبة (قانون 2019) أمس باللجنة رقم 2057 المقطم الثانوية الفنية التجارية بنبن بالخليفة والمقطم، لافتة إلى أن الطالب انصرف من اللجنة أمس قبل اكتشافه وعليه جرى التواصل مع لجنة الإدارة المختصة، واستبعدت رئيس اللجنة والمراقب الأول واختارت البديل لهما.

وجرى تحرير محضر غش للطالب (ا.م.م) شعبة تبريد وتكييف عن طريق المحمول باللجنة رقم (434) منوف للتعليم الأساسي (سوزان مبارك سابقًا) بمنوف (صناعي)ـ وتحفظ رئيس اللجنة على هاتف الطالب، وتطاول الطالب على المراقب الأول وجرى تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف.

كما جرى رصد الطالب (ح.ع) شعبة تبريد وتكييف يصور امتحان تكنولوجيا الكهرباء والتحكم بلجنة رقم (858) المستقبل الصناعية بنين بشمال السويس (صناعى) وتحميله على جروب واتس آب باسم (تخصص تبريد) وبالتواصل مع رئيس اللجنة قام بالتحفظ على موبايل الطالب وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما تلقت غرفة العمليات، بلاغًا من رئيس اللجنة رقم (878) بورسعيد الميكانيكية بنين بشمال بورسعيد (صناعى)، بإصابة معاون فني باللجنة بهبوط حاد في الدورة الدموية وجرى نقله إلى مستشفى المبرة ببورسعيد وتوفى إلى رحمة الله تعالى حال وصوله المستشفى.

ورصدت غرفة العمليات باللجنة رقم (2973) بهجورة التجارية نـجع حمادي (تجاري)، تصوير الطالب (م.ح.ي.م) شعبة تأمينات امتحان اللغة الأجنبية الثانية (فرنسي) وتحميله على مجموعة "واتس آب" باسم (شعبة تسويق) وبالتواصل مع رئيس اللجنة تحفظ على هاتف الطالب وحرر محضرًا بالواقعة واستدعى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف.

وفي اللجنة رقم (2075) الإمام البصيري الابتدائية ببولاق الدكرور (تجارى)، رصدت الغرفة تصوير الطالبة (س.خ.ع.م) شعبة تسويق امتحان اللغة الأجنبية الثانية (فرنسي) وتحميله على مجموعة "واتس آب" باسم (شعبة تسويق) وبالتواصل مع مراقب أول اللجنة تحفظ علي هاتف الطالبة وحرر محضرًا بالواقعة واستدعى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف.

وفي اللجنة رقم (2025) طه حسين الابتدائية بالسيدة زينب (تجارى)، رصدت الغرفة الطالبة (أ.م.ع.ا) عمال والطالبة (س.س.ع) عمال، تغشان عن طريق المحمول وتحفظ رئيس اللجنة على التليفونات المحمولة للطالبتين وحرر محضر بالواقعة واستدعى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف.

وفي اللجنة رقم (3210) المدرسة الثانوية الزراعية بسرابيوم بفايد (زراعى)، بناءً على إشارة تليفونية من مجلس الوزراء تفيد بطرد ثلاثة طلاب بعد 10 دقائق من بدء الامتحان، غير أن رئيس اللجنة أفاد بأن الطالب الأول (ا.م.ي.ع) مجال حاصلات بستانية ويؤدى امتحان الدور الأول في مواد (أمراض نبات – ألبان – زراعة محمية – تربية نـحل) وحضر المادة الأولى والثانية وتغيب عن المادة الثالثة (الزراعة المحمية).

كما تغيب الطالب الثانى (ا.م.ا.م) مجال حاصلات بستانية منتظم أداء الامتحانات العملية القبلية والامتحانات التحريرية بما فيها امتحان اليوم (زراعات محمية)، علمًا بأنه يؤدي امتحان الدور الأول في جميع المواد وحضر امتحان مادتي (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية) فقط.

كما تغيب الطالب الثالث (ي.ص.م) مجال الإنتاج الحيواني والداجني منتظم في مادة (الدواجن)، وعليه جرى استدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي اللجنة رقم (854) الصباح الصناعية بنات بشمال السويس (صناعى)، ورد بتقرير غرفة عمليات محافظة السويس عن استقبال اتصال هاتفي من رئيس اللجنة أمس، بشأن تقدم اثنين من الطالبات بشكوى محتواها تضررهم من محاولة إحدى الملاحظات الحصول على مبالغ مالية منهم مقابل تسهيل أعمال اللجنة، وقامت رئيسة اللجنة بعمل مذكرة وعرضها على وكيل الوزارة بالمديرية، وجرى إحالة الموضوع إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي اللجنة رقم (2187) الفيوم الثانوية الفنية التجارية بنات بغرب الفيوم (تجارى)، اكتشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم أثناء مروره بالمدرسة لمتابعة سير أعمال الامتحانات لم يجد سوى ملاحظ واحد فقط دون الملاحظ الثاني على الرغم من توقيعه على أوراق الإجابة وتحويله إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.