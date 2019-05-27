برلماني: تحرك الأعلى للإعلام ضد "شيخ الحارة" خطوة مهمة لضبط المشهد

كتب- أحمد علي:

أشاد ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف عرض برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة والتحقيق معها ومع رئيس القناة، مشيرا إلى أن القرار خطوة مهمة لضبط الأداء الإعلامي.

وأكد دسوقي، في بيان، اليوم، أنه من غيرالمقبول أن يصبح أساس البرامج الفضائح وهتك الأسرار والمساس بسمعة شخصيات عامة، مضيفًا أن الأمر تجاوز ذلك وصل إلى إهانة أصدقائنا وشركائنا من الأفارقة على لسان شخصية مشهورة، مضيفا أنه لا يجد مبررا لدفاع البعض عن البرنامج بحجة أن الإساءة وردت على لسان ضيف وليس المذيعة.

وطالب النائب بألا تقتصر قرارات الوقف والتحقيق على هذا البرنامج فقط، والنظر لباقي البرامج التي تتضمن مخالفات لفظية وعرفية كثيرة، ومع ذلك تستمر دون التحقيق مع صانعيها أو القنوات الباثة لها، مؤكدًا الحاجة لمزيد من الجهود لضبط المشهد الإعلامي مرة أخرى.