برلماني يطالب بتحرك عاجل لحل أزمة مياه الشرب في السويس

كتب- أحمد علي:

تقدم طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ حول معاناة أهالي السويس من نقص مياه الشرب، بما يؤثر تأثيرا بالغا على حياتهم وخاصة في شهر رمضان، والذي يزيد الاحتياج فيه إلى الماء، مستنكرا عدم تحرك المسئولين لحل الأزمة حتى الآن.

وأكد متولي، أن انقطاع الماء يؤثر على نشاط المحال التجارية وبشكل خاص محال المأكولات والمشروبات والتي يعد انقطاع المياه بمثابة وقف حال لها، كما يعرضهم والأهالي إلى ابتزاز البعض ممن يبيعون المياه بمقابل كبير، استغلالا لحاجة الناس.

وأشار النائب، إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة لحل المشكلة في أقرب وقت، بالإضافة إلى شكاوى الأهالي المتكررة، إلا أن أحدا لم يتحرك، ولم نشعر بأي تقدم ملموس، ويستمر انقطاع المياه بالمدن المختلفة في السويس بالساعات وأحيانا بالايام، مطالبا بحل السبب الرئيسي في المشكلة لمنع تكرارها، وتطوير شبكة مياها لشرب بالمحافظة وعلاج مشكلة الخزانات المشروخة.​