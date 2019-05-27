النساء أطول عمرًا.. "الإحصاء" يصدر بيانًا بمعدلات الوفيات للإناث والذكور

كتبت- عايدة رضوان:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي "من أجل تنمية صحة المرأة "، العديد من المؤشرات، منها العُمر المتوقع عند الميلاد للإناث، والذي ارتفع من 72.5 سنة مقابل 69.7 سنة للذكور عام 2014 إلى 74.7 سنة للإناث مقابل 72.3 سنة للذكور عام 2018، فيما بلغ أعلى توقع للبقاء على قيد الحياة للمسنات في الفئة العمرية (60-64 سنة) 18.8 سنة مقابل 18.3 سنة للذكور، وأقل توقع للبقاء في الفئة العمريـــة (75 سنة فأكثر) 8.5 سنة مقابل 9.7 سنة للذكور عام 2018.

وبلغ معدل وفيات الإناث 5.3 حالة لكل ألف من الإناث عام 2017، بينما انخفض معدل وفيات الإناث انخفاضًا طفيفًا من 5.6 حالة وفاة لكل ألف من الإناث عام 2014 ليصل إلى 5.3 حالة وفاة لكل ألف من الإناث عام 2017.

وذكر بيان الجهاز المركزي، أن نسبة وفيات الإناث انخفضت بسبب أمراض الجهاز الدوري انخفاضًا طفيفًا من 50.9% عام 2014 إلى %50.6 من إجمالي وفيات الإناث عام 2017، وكذلك نسبة الوفيات بسبب أمراض الجهاز الهضمي من %9.5 عام 2014 إلى %8.9 من إجمالي وفيات الإناث عام 2017.

وبالنسبة لوفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز التنفسي، ذكر بيان الجهاز المركزي، انها انخفضت من %8.3 عام 2014 إلى %8 عام 2017، فيما بلغت نسبة وفيات الإناث بسبب الأورام %6.7 عام 2014 مقابل %6.4 عام 2017، وسجلت أقل نسبة لوفيات الإناث بسبب الحمل والولادة والنفاس، بعد أن انخفضت من %0.2 عام 2014 إلى %0.1 عام 2017.

وعن معدل وفيات الأمهات، وهو عدد الأمهات اللاتي يتوفين خلال سنة ميلادية محددة بسبب الحمل أو الولادة أو خلال فترة الأربعين يومًا التالية للولادة (فترة النفاس) لكل 100 ألف مولود حي داخل الحدود الجغرافية للدولة أو لوحدة إدارية محددة، ذكر البيان، أنه انخفض 52 سيدة لكل 100 ألف مولود حي عام 2014 إلى 46 سيدة عام 2017، فيما بلغ معدل وفيات كبار السن من الإناث ذوي الصعوبات (من الدرجه الكبيرة إلى المطلقة) عام 2017، 12.3%.

وبلغ معدل وفيات عدد كبار السن (60 سنة فأكثر) من ذوي الصعوبات من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة 759 ألف بنسبة 10.68% منهم (12.3% من الإناث مقابل 9.3% من الذكور)، بينما بلغ من يعانون من صعوبة المشي أو صعود السلالم أعلى نسبة بين الصعوبات في الفئة العمرية (60 سنة فأكثر) 9.9% للإناث مقابل 6.8% للذكور من إجمالي الذين لديهم صعوبات من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة.