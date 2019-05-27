وحدة السكتة الدماغية بجامعة عين شمس تحصد الجائزة الماسية على مستوى الشرق الأوسط

كتب- محمد قاسم:

حصلت وحدة السكتة الدماغية بقسم الأعصاب بمستشفى عين شمس الجامعي، على الجائزة الماسية عن عامي 2018 و2019 كأفضل وحدة ضمن 13 دولة على مستوى العالم، ضمن فعاليات المؤتمر الأوروبي للسكتة الدماغية بميلان.

وسلم رئيس المؤتمر الجائزة للدكتور هاني عارف رئيس قسم الأعصاب، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي عقد في مايو الجاري، بحضور أكثر من 5 آلاف طبيب متخصص في علاج السكتة الدماغية.

يذكر أن وحدة السكتة الدماغية بمستشفى عين شمس الجامعي، الوحيدة في مصر والشرق الأوسط التي تحصل على هذه الجائزة.

وجرى افتتاح الوحدة عام 2014 وتستقبل سنويًا ما يقرب من 350 مريضًا يتم علاج أكثر من 30% منهم بحقنة إذابة الجلطة، ومؤخرًا بالقسطرة المخية إذا استدعت الحالة ذلك، ويتم هذا في زمن قياسي طبقًا للمعاير العالمية.

وأكدت الكلية أن الوحدة في طريقها لأخذ اعتماد الجودة من المؤسسة الألمانية لاعتماد وحدات السكتة الدماغية وهي المؤسسة التي تعتمد وحدات السكتة الدماغية بألمانيا.​