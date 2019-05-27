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"رسالة إلى شهيد".. مقالات عبدالرحمن الشرقاوي في كتاب جديد

03:39 ص الإثنين 27 مايو 2019
"رسالة إلى شهيد".. مقالات عبدالرحمن الشرقاوي في كتاب جديد

الهيئة المصرية العامة للكتاب

كتب- محمد عاطف:

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، الأعمال الكاملة للكاتب عبدالرحمن الشرقاوي بعنوان "رسالة إلى شهيد.. رسائل ومقالات".

والكتاب مختارات من الصفحات التي نشرها الشرقاوي في الصحف على فترات معاقبة، وهي تعبير مباشر عن انفعالات بعينها عاشها خلال تلك السنوات.

وكتب بعض هذه المجموعة في شكل رسائل أو مقالات واستعار لها قالب الرسالة، ومن رسائل الكتاب رسالة إلى شهيد، رسالة إلى الأدباء والفنانين غرب أوربا، رسالة إلى صديق مجهول، رسالة إلى حماة الثقافة الغربية، رسالة إلى ناقد، رسالة إلى شبابنا الآسيوي والإفريقي.​

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الهيئة المصرية العامة للكتاب عبدالرحمن الشرقاوي رسالة إلى شهيد هيثم الحاج علي مقالات

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