وزير النقل: استبدال مترو كهربائي بقطار أبوقير

كتب- أسامة عبدالكريم:

أجرى وزير النقل، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية بعدد من محطات السكك الحديدية بالإسكندرية، لمتابعة عملية التطوير واستعدادات هيئة السكك الحديدية لتقديم كافة التسهيلات لسفر الكثافات العالية من الركاب خلال فترة أجازة عيد الفطر.

وأعلن الوزير، خلال الجولة، أن خط قطار أبوقير سيتم استبداله بمترو جر كهربي وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية خاصة مع الأهمية الكبيرة للخط وما يتمتع به من كثافات ركاب عالية.

كما تفقد محطية سيدي جابر، ووجه بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الحماية المدنية والاستغلال الأمثل للمول التجاري الموجود بالمحطة لزيادة العوائد المادية لهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب وزيادة منافذ بيع التذاكر وتغيير أماكنها إلى الدور الأرضي بدلًا من العلوي تسهيلًا على الركاب.