  • عاجل:كيف تستقبل "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة البركان مجانا؟

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    وزير النقل: استبدال مترو كهربائي بقطار أبوقير

    02:28 م الأحد 26 مايو 2019
    وزير النقل: استبدال مترو كهربائي بقطار أبوقير

    قطار أبوقير

    كتب- أسامة عبدالكريم:

    أجرى وزير النقل، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية بعدد من محطات السكك الحديدية بالإسكندرية، لمتابعة عملية التطوير واستعدادات هيئة السكك الحديدية لتقديم كافة التسهيلات لسفر الكثافات العالية من الركاب خلال فترة أجازة عيد الفطر.

    وأعلن الوزير، خلال الجولة، أن خط قطار أبوقير سيتم استبداله بمترو جر كهربي وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية خاصة مع الأهمية الكبيرة للخط وما يتمتع به من كثافات ركاب عالية.

    كما تفقد محطية سيدي جابر، ووجه بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الحماية المدنية والاستغلال الأمثل للمول التجاري الموجود بالمحطة لزيادة العوائد المادية لهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب وزيادة منافذ بيع التذاكر وتغيير أماكنها إلى الدور الأرضي بدلًا من العلوي تسهيلًا على الركاب.

    قطار أبوقير مترو كهربائي وزير النقل محطات السكك الحديدية

    الخبر التالى:

    لارتفاع الحرارة بها.. "الكهرباء" تعلن إعادة النظر في أسعار الاستهلاك لهذه المحافظة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان