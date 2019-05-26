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    التعليم العالي تحث على الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بالجامعات

    02:05 م الأحد 26 مايو 2019
    التعليم العالي تحث على الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بالجامعات

    امتحانات الجامعات

    كتب- محمد قاسم:

    تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الأحد أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي بجامعة عين شمس، حيث تفقد أعمال الامتحانات بكليتي العلوم والآداب، ورافقه في الجولة الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وعدد من قيادات الجامعة.

    اطمأن الوزير على سير الامتحانات بالجامعة، موجها بضرورة تطبيق القواعد المنظمة لعملية الامتحانات كما أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أهمية تذليل كافة العقبات التى تواجه الطلاب خلال الامتحانات. حسب بيان صحفي.

    كما وجه الوزير بضرورة توفير جميع الخدمات التي تحقق للطلاب الأجواء المناسبة للامتحانات، مشددًا على ضرورة تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منتظم، واستمع إلى بعض الطلاب حول بعض الأمور التعليمية.​

    امتحانات الجامعات وزير التعليم العالي جامعة عين شمس عبد الوهاب عزت

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