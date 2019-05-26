"طاقة النواب" تطالب "البترول" بالرد كتابة على طلبات الإحاطة

كتب - أحمد علي:

طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم وزارة البترول والثروة المعدنية بالرد الكتابي على طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة شادية خضير.

وقال النائب عصام بركات وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، إن النائبة في زيارة للأراضي المقدسة لأداء العمرة، وطالبت رسميًا الرد علي طلبيها كتابة.

وكانت النائبة تقدمت بطلبي إحاطة الأول بشأن عدم استكمال مستشفى قطاع البترول بالتجمع، والتي تم وضع هيكلها الخرساني منذ 10 سنوات وحتى الآن لم تكتمل.

وتساءلت "خضير" في طلب الإحاطة عن سبب التوقف عن الأعمال وما المبالغ التي تم رصدها للمستشفى ومن القائمين عن التنفيذ؟ أما الطلب الثاني بشان دور الحكومة وخطتها في الاستفادة من تقسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.

_______________

برلماني يطالب الحكومة بحل مشكلة الإسكان لـ500 شاب بإدكو

كتب - أحمد علي:

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب دائرة إدكو وأبوحمص بمحافظة البحيرة من الحكومة سرعة التدخل لحل مشكلة الإسكان لـ500 شاب بمدينة إدكو.

وقال "زين الدين"، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن مايقرب من 500 شاب من إدكو تقدموا للحصول على شقه في إعلان وزارة الإسكان وقاموا بدفع المقدمات والأقساط، مؤكدا أن مدينة إدكو لا يوجد بها دعم في مجال الإسكان للشباب من أساسه منذ عام 1995.

وأضاف: الآن وبعد ما نشاهده من مشروعات قومية عملاقة فى مجال الإسكان للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة، إلا أن الحكومة دائما تتجاهل مدينة إدكو من مشروعات الإسكان سواء الاجتماعى أو الاقتصادى أو الشباب.

وتساءل النائب "زين الدين" قائلا: "ما ذنب شباب إدكو؟ ولماذا لم تستكمل وزاره الإسكان مشروع إسكان الشباب الذي أعلنت عنه عبر إعلان في الجريدة الرسمية عن مشروع الإسكان؟ مع العلم أن هذا حقهم".​