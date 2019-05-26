​الزراعة تعلق على ظهور أسراب جراد في أسوان: "نكافحها الآن"

كتب- أحمد مسعد:

تواصل الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزراة الزراعة، مكافحة الجراد بالمنطقة الجنوبية للبلاد وتحديدًا محافظتي الأقصر وأسوان.

وقال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح، إن وزارة الزراعة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة الجراد القادم إلى مصر عبر الحدود، لافتاً إلى أن مصر استعدت عبر 54 قاعدة وغرفة عمليات مركزية.

وأضاف القرش، في تصريح خاص لمصراوي، أن معظم الإدارات أكدوا نقص الأعداد المتوجدة أو المنتشرة بمحافظة الأقصر، موضحا أنها لا ترتقي لأسراب بل مجموعات صغيرة يتم مكافحتها الآن على الحدود المصرية السودانية.

وأكد المتحدث الرسمي، أن "هناك تعاون بين كافة أجهزة الوزارة والإدارة المركزية لمكافحة الآفات لتوفير كافة الاحتياجات للقواعد المنتشرة على الحدود للتصدي لتلك الأسراب القادمة من السودان ومناطق البحر الأحمر"

كانت محافظة أسوان أعلنت رصد تجمعات من أسراب الجراد على الحدود الجنوبية المصرية.

وأعلن مدير قاعدة الجراد بأسوان أحمد إسماعيل بأنه فور الإبلاغ بوجود مجموعات من أسراب الجراد بمنطقة الكيلو 16 بمدينة أبو سمبل تم على الفور انطلاق فرق المكافحة وإجراء مسح شامل لكافة الزراعات بالمدينة وتم التعرف على المناطق المتواجد بها أسراب الجراد الصحراوي والأفريقي القادم من السودان.

ولفت إلى أنه تم مساء أول أمس الجمعة، البدء في أعمال المكافحة والمقاومة برش المبيدات اللازمة من خلال مواتير ومعدات مخصصة لذلك، وبالتوازي ستقوم فرق المكافحة اليوم السبت بالتوجه إلى المنطقة الشرقية لتنفيذ أعمال المقاومة بالشكل المطلوب .

وأضاف إسماعيل أن فرق المكافحة تنطلق من قاعدة الجراد الرئيسية بمدينة أسوان، بالإضافة إلى 11 قاعدة جراد أخرى بأبو سمبل السياحية والعلاقي وجرف حسين ووادي عبادي والبرامية وأبرق وحماطة ومرسى علم والشيخ الشاذلي وأبو رماد وشلاتين.