"الإعلاميين" تقرر إيقاف بسمة وهبة لحين تقنين أوضاعها

القاهرة - مصراوي:

أعلنت نقابة الإعلاميين، السبت، إيقاف الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عن ممارسة النشاط الإعلامي؛ لحين تقنين أوضاعها بالنقابة.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس إدارة اللجنة التأسيسية للنقابة، في جلستها المنعقدة يوم السبت، بشأن ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي لنقابة الإعلاميين من تجاوزات "مهنية وأخلاقية" ببرنامج شيخ الحارة على قناة "القاهرة والناس"، لاسيما الحلقة الخاصة باستضافة الفنان ماجد المصري، حسب القرار.

وأشارت النقابة في قرارها الذي حمل رقم "23 لسنة 2019"، أنه بعد فحص جداول النقابة وسجل التصاريح، تبين عدم قيد الإعلامية بسمة وهبة بجداول العضوية، وعدم حصولها على تصريح مؤقت لمزاولة النشاط الإعلامي.