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مصراوي يتوّج بجائزة "شعبة المصورين" عن مسابقة "رمضان 2019"

01:44 ص الأحد 26 مايو 2019
مصراوي يتوّج بجائزة "شعبة المصورين" عن مسابقة "رمضان 2019"

الصورة الفائزة بالمركز الأول لمسابقة رمضان

القاهرة - مصراوي:

توّج الزميل عبدالله عويس، الصحفي بموقع مصراوي، بالمركز الأول في مسابقة "رمضان 2019"، من شعبة المصورين بنقابة الصحفيين.

جاء ذلك خلال حفل أقامته الشعبة يوم السبت، على هامش تنظيم الإفطار السنوي.

كما حصدت الزميلة شروق غنيم، الصحفية بموقع مصراوي، على المركز الثاني في المسابقة ذاتها.

صورة شروق غنيم

جائزة شعبة المصورين مسابقة رمضان 2019 موقع مصراوي عبدالله عويس شروق غنيم

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