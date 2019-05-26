مصراوي يتوّج بجائزة "شعبة المصورين" عن مسابقة "رمضان 2019"

القاهرة - مصراوي:

توّج الزميل عبدالله عويس، الصحفي بموقع مصراوي، بالمركز الأول في مسابقة "رمضان 2019"، من شعبة المصورين بنقابة الصحفيين.

جاء ذلك خلال حفل أقامته الشعبة يوم السبت، على هامش تنظيم الإفطار السنوي.

كما حصدت الزميلة شروق غنيم، الصحفية بموقع مصراوي، على المركز الثاني في المسابقة ذاتها.