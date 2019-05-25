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    المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لكلمة السيسي بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا

    12:21 م السبت 25 مايو 2019
    المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لكلمة السيسي بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد عبدالناصر:

    نشر السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" فيديو لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا.

    وقال السيسي، في كلمته، إننا نجني ثمار جهد الآباء المؤسسين للاتحاد الأفريقي، وأن القارة الأفريقية تخطو نحو التنمية المستدامة من خلال تنفيذ خطتنا الطموحة وفق أجندة 2036.

    وأكد السيسي، أنه لا يوجد أمامنا سبيل سوى بذل الجهد والتمسك بوحدتنا لتحقيق حلم الآباء المؤسسين وتطلعات شعوب أفريقيا العظيمة في إيجاد قارة مستقرة ومزدهرة تكفل العيش الكريم لكل أبنائها، وتبث نور الحضارة وثقافة التسامح والمحبة لكل العالم.

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