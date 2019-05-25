نوع نادر.. التعليم العالي: كويكب ضخم يقترب من الأرض مساء اليوم

كتب- محمد قاسم:

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن تقريرا مقدما من الدكتور جاد القاضي، القائم بعمل رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، كشف عن اقتراب كويكب ضخم من الأرض، مساء اليوم السبت 25 مايو الجاري.

وقال التقرير إن الكويكب 1999 KW4 تم اكتشافه في عام 1999 وتم تصنيفه على إنه من الصخور الفضائية الضخمة، وجرى حساب مداره بدقة، حيث إنه خلال اقترابه من الأرض سيمر الكويكب على مسافة آمنة من الأرض تبلغ حوالى 5 مليون كم، أي أنه يكون على مسافة من الأرض تبلغ 13.5 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر، وبرغم ضخامته لا يمثل أي خطورة على الأرض.

وأوضح التقرير أن 1999 KW4 نوع نادر، يعد من الكويكبات المزدوجة وله تابع يبعد عنه مسافة 2.6 كم ويتحرك حوله من جهة إلى الأخرى في مدار محدد، ويكمل الكويكب دورته حول الشمس فى 188 يوم.

وأضاف التقرير أن الكويكب يبلغ عرضه 1.5 كم بينما يبلغ عرض الجسم التابع له 0.5 كم، ويتحرك الكويكب في مداره بسرعة 77.446 كم/ ساعة بالنسبة لسرعة الأرض، وسوف يعود الكويكب المزدوج 1999 KW4 إلى اقرب نقطة له من الأرض مرة أخرى في 25 مايو 2036.

ولفت التقرير إلى أنه بعد اقتراب 1999 KW4 من الأرض اليوم 25 مايو 2019 لن يقترب أي جسم آخر من الأرض بهذه الضخامة أو أكبر حتى عام 2027، حيث يمر بالقرب من الأرض في 6 يونيو 2027 الكويكب 4953 (1990 MU) والذى يبلغ حجمه 4-9 كم وسوف يمر أيضا بالقرب من الأرض بشكل آمن وعلى مسافة تعادل 12 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر وسوف يعود مرة أخرى بالقرب من الأرض في 2058 على مسافة 9 مرات من البعد بين الأرض والقمر.