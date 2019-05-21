ممثل المالية للنواب: نجحنا في تحويل 45 ألف تاكسي للأبيض بتكلفة 1.7 مليار

كتب- أحمد علي:

قدم محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، استعراض مفصل لجهود واختصاصات وزارة المالية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على مشروع تحويل التاكسى الأسود إلى أبيض، لافتا إلى أن الوزارة نجحت فى تحويل 45 ألف تاكسي حتى الآن، بتكلفة 1.7 مليار جنيه دعم من الخزانة العامة للدولة.

وأكد عبد الفتاح على أن الوزارة تعمل أيضا على الرقابة قبل الصرف بالجهات الإدارية، لافتا إلى وجود 3000 وحدة محاسبية ينتشر بها مراقبي وزارة المالية، كما أن الوزارة تعمل أيضا على توفير العملات المعدنية عن طريق مصلحة سك العملة، وسك اللوحات المعدنية للسيارات.

ولفت عبدالفتاح إلى أن وزارة المالية تعمل على تصنيع الأوسمة والنياشين لجهات الدولة، إلى جانب مهام وزارة المالية فى التفتيش على الخزائن الرئيسية.