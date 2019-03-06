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البابا تواضروس يستقبل كبير مستشاري المشروع الأمريكي لعلاج الإيدز

06:20 م الأربعاء 06 مارس 2019
البابا تواضروس يستقبل كبير مستشاري المشروع الأمريكي لعلاج الإيدز

البابا تواضروس

كتب- إسلام ضيف:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، الأنبا بولس أسقف عام الكرازة المرقسية بإفريقيا، وبرفقته ساندرا ثيرمان، كبير مستشاري مشروع الرئيس الأمريكي لتخفيف المعاناة من مرض الإيدز، والدكتورة شيري نبيل مدير مركز الأمل لعلاج مرض الإيدز في العاصمة الكينية نيروبي.

وقالت الكنيسة في بيان لها، اليوم إنه تم استعراض الأنشطة الطبية التي تقوم بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باسم مصر في وسط وشرق وغرب إفريقيا.​

البابا تواضروس علاج الإيدز الأنبا بولس إفريقيا ساندرا ثيرمان

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