وزيرة السياحة من برلين: السوق الألمانية أكبر مصدر سياحي لمصر

كتب ـ يوسف عفيفي:

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اليوم الأربعاء، الجناح المصري المشارك في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB؛ والتي تُعقد خلال الفترة من 6-10 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين.

حضر الافتتاح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة نشيط السياحة، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية.

وقالت الوزيرة، إن السوق الألمانية لها أهمية كبرى حيث تعتبر من أكبر الأسواق السياحية المصدرة للسياحة الى مصر، مؤكدة أهمية المشاركة في البورصة باعتبارها التجمع السنوي الأكبر لصناعة السياحة العالمية ويشارك فيها كبار المهنيين والإعلاميين والوفود الحكومية الرسمية العاملة في قطاع السياحة.

وقامت المشاط، بجولة داخل الجناح مع محافظي جنوب سيناء والبحر الأحمر، رحبوا خلالها بالعارضين المشاركين بالجناح.

وتفقد الوفد المشارك الأماكن المخصصة للمقاصد السياحية المختلفة، والتي تم وضع شاشات بها تعرض مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية، وكذلك المكان المخصص للترويج للمتحف المصري الكبير الذي يعرض لقطات فيديو من داخل مشروع المتحف للدكتور زاهي حواس، كما يعرض "ماكيت" للمتحف وصور ثلاثية الأبعاد "هولوجرام" للقناع الذهبي للملك توت عنخ آمون، وكرسي العرش الخاص.

كما قاموا بتفقد الممر الذي صمم بتكنولوجيا تمكن الزائرين من معايشة تجربة تفاعلية يروا من خلالها المناظر الطبيعية لأعماق البحر الأحمر من حولهم وذلك بتقنية ال virtual reality وقاموا باستخدام النظارات ثلاثية الأبعاد التي عرض لقطات مصورة بتقنية 360 لسيناء واعماق البحر الأحمر .

كما قاموا خلال الجولة بتفقد الجزء الخاص بالموسيقى المصرية والذي يوجد ثلاث عازفين لآلآت الهارب والفلوت يعزفوا الموسيقى المصرية، كما تفقدوا تمثال الملك رمسيس الثاني الذي تم تصميمه باستخدام تقنية Augmented reality"هولوجرام"،

وحرص الوفد، على التقاط صورا مع الطلبة والدارسين المصريين المقيمين بألمانيا الذين استعانت بهم وزارة السياحة لأول مرة لاستقبال زائري الجناح المصري بالحلي الفرعونية.

وشهد الجناح المصري إقبالا ملحوظا من الزائرين مع بداية اليوم الاول لفعاليات البورصة.

وتشارك مصر هذا العام بجناح كبير يبلغ مساحته 1178 م2، ودور علوى بمساحة 75 م2 ، ويضم 100 مشارك منهم 35 شركة سياحية، و59 فندق، وجناح للاتحاد المصري للغرف السياحية ، وجناح لغرفة شركات السياحة، وجناح لغرفة الفنادق ، وجناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح لشركة مصر للطيران، وجناح لشركة آير كايرو.