الأوقاف تحدد الضوابط الخاصة بحصول العاملين بها على تأشيرات الحج

القاهرة- أ ش أ:

طالبت وزارة الأوقاف جميع العاملين بالوزارة ممن تجاوز سنهم خمسة وأربعين عامًا والراغبين في الحج لهذا العام 1440هـ – 2019م على نفقتهم الخاصة، سرعة ملء الاستمارة الخاصة بالحج على موقع الوزارة وتسليمها لمدير المديرية لاعتمادها، ورفعها إلى رئيس قطاع مكتب الوزير في موعد أقصاه أسبوع، وذلك طبقًا للشروط التي أقرتها الوزارة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء- شروط التقدم للحج وتتضمن أن يكون من المعينين الذين أمضوا في الخدمة عشر سنوات على الأقل، وقادرًا على الحج بنفسه بدون مرافق، مع إرفاق شهادة الحالة الصحية، وألا يكون قد سبق له الحج على تأشيرة وزارة الأوقاف مطلقًا، أو ضمن بعثاتها، وألا يكون قد سبق له الحج آخر خمس سنوات.

وأضافت الوزارة أن الشروط تشمل ألا يقل السن عند التقديم عن (خمسة وأربعين عامًا) وقت نشر الإعلان، وفي حال زيادة أعداد المتقدمين عن عدد التأشيرات المسموح بها تكون الأولوية للأكبر سنًّا، وفي حال اعتذار أحد المتقدمين تكون الأولوية لمن هم على قائمة الاحتياط من الأكبر سنًّا.

وأشارت إلى أنه في حال لم تستوف أعداد المتقدمين التأشيرات المخصصة للوزارة ، يتم الإعلان عن قرعة علنية أخرى خلال أسبوع ، تكون الأولوية فيها للأكبر سنًا.

وطالبت الوزارة الراغبين في التقدم سحب الاستمارة المعدة لذلك وملئها من خلال الرابط على موقع الوزارة .مع إحضار المستندات وهي (جواز سفر صالح لمدة عام ، صورتين ضوئيتين منه ، عدد 12 صورة شخصية 4×6 خلفية بيضاء واضحة المعالم ، شهادة صحية للتطعيم ضد الحمى الشوكية واللقاح الرباعي “acyw 135” والأمراض الأخرى، صورة بطاقة الرقم القومي ، صحيفة حالة جنائية حديثة).

كما يتم اختيار بعض الموظفين المثاليين من: (المديريات الإقليمية) بنظام القرعة المطلقة، للحج على نفقة الوزارة وتقوم كل مديرية بترشيح (1) من بين المتقدمين بالقرعة المطلقة، كما يقوم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بترشيح (1) وهيئة الأوقاف المصرية (1) ومستشفى الدعاة (1) ليتم اختيار (6) منهم، كما ستجرى قرعة أخرى لاختيار عدد (4) من العاملين بالديوان، بالضوابط المحددة.

وحددت الوزارة الضوابط بألا يكون قد سبق إحالة المتقدم إلى المحاكمة التأديبية وعوقب منها، وألا يكون قد حصل على جزاء لمدة شهر من النيابة الإدارية، حتى لو تم محو هذا الجزاء، وألا يكون قد أحيل إلى النيابة الإدارية، وتمت معاقبته بالخصم لمدة خمسة أيام فأكثر آخر ثلاث سنوات.

واشترطت أيضا أن يكون تقديره (ممتاز) آخر خمس سنوات، وأن يكون ممن سيحالون إلى المعاش في الفترة من تاريخ الإعلان حتى 6 مارس 2020، وألا يكون قد سبق له الحج على نفقة الوزارة أو الدولة في تاريخه الوظيفي.

ولا تنطبق هذه الشروط للمتقدمين بالحج على نفقتهم الخاصة ، وحال حصول أحد المتقدمين للحج على نفقتهم على الموظف المثالي واختياره بالقرعة سترد إليه الوزارة المبلغ المدفوع ، وترشح مكانه الاحتياطي الذي يليه من نفس مديريته، أو الجهة المرشح منها.

وأوضحت الوزارة أن من يقع عليه الاختيار سيقوم بدفع مبلغ (سبعين ألف جنيه) نقدا كاملا قبل نهاية مارس 2019 علما بأن الوزارة قد قررت أن يكون حج جميع العاملين بها على تأشيراتها المذكورة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.​